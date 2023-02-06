Десять бизнес-встреч состоятся в рамках цикла «Семинары для бизнеса» в Москве
Десять бизнес-встреч для промышленников и предпринимателей состоятся в ходе цикла «Семинары для бизнеса» в Москве с 9 февраля по 6 апреля. На них эксперты расскажут о создании компаний и поиске необходимых бизнес-инструментов, а также об алгоритме действий и перечне документов для получения разрешения на строительство, важных моментах, с которыми слушатели могут столкнуться при регистрации помещений, и о многом другом. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Проведение бизнес-встреч планируется как в очном, так и в онлайн-формате. Участвовать в них может любой желающий, вся информация о них доступна на московском Инвестиционном портале.
По словам Овчинского, подобные встречи проводятся уже пятый год, причем в 2022 году в них приняли участие свыше двух миллионов человек. Такие мероприятия дают возможность напрямую контактировать с предпринимателями, помогать им в решении различных вопросов, создавать инструменты поддержки и взаимодействия. Он также подчеркнул, что на Инвестиционном портале для предпринимателей создано порядка 30 онлайн-сервисов.
В ходе первой встречи, которая состоится 9 февраля, ее участники узнают, как создать предприятие на территории Москвы, что нужно для получения регистрации. Кроме того, эксперты расскажут об образовательных услугах и консультационной помощи, оказываемых Москвой.
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