Депутат Аксаков предупредил владельцев старых долларов о рисках при обмене

Владельцы старых долларов несут риски, связанные с обменом такой валюты, власти и Банк России не могут влиять на банки и решать, принимать ли кредитным организациям эти деньги. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно о трудностях с обменом выпущенных до 2013 года долларов. Проблемы коснулись в том числе российских туристов за границей. В ряде государств требуют деньги нового образца, в некоторых странах старую валюту обменивают с большим дисконтом.

«Мы... не можем командовать банками, принимать или нет... Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», - подчеркнул Аксаков.

Депутат предположил, что связанные со старыми долларами ограничения исходят от США, они определяют правила как эмитенты валюты. По словам Аксакова, принимать или не принимать деньги - дело банков, «они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой».

Ранее экономист Михаил Беляев предложил россиянам-владельцам старых долларовых купюр обменять их в России на другую валюту с дисконтом, пишет Ura.ru.

