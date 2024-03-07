Департамент по конкурентной политике провел 140 мероприятий для предпринимателей
Более семи тысяч человек приняли участие в деловых и образовательных мероприятиях, которые провёл в 2023 году Департамент по конкурентной политики Москвы. Об этом сообщил его руководитель Кирилл Пуртов.
Всего было организовано 140 таких активностей в очном и дистанционном форматах - семинаров, вебинаров, роуд-шоу и лекций. В качестве спикеров были привлечены специалисты Департамента, эксперты, представители научного сообщества и бизнеса.
Участники семинаров и вебинаров узнают об особенностях процедуры госзакупок, изменениях в законодательстве. Спикеры на реальных ситуациях рассказывают о типовых ошибках, разбирают частные случаи. Некоторые такие мероприятия раскрывают особенности земельно-имущественных торгов.
Роуд-шоу пользуются спросом у желающих начать или расширить свое дело в Москве. Участникам представляют актуальные лоты для бизнеса: коммерческую недвижимость, нестационарные торговые объекты, земельные участки коммерческого назначения. Лекторами выступают представители малого и среднего бизнеса – они делятся опытом по открытию своего дела или работе по франшизе, в том числе в помещениях от города.
Ежегодный цикл онлайн-лекций «Поставщики: история в лицах» проходит при участии Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. На них можно узнать о знаменитых российских предпринимателях, которые доставляли товары в столицу из других городов Российской империи в XVII–XX веках.
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