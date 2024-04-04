День поставщика прошёл на бизнес-форуме в Москве

Мероприятия, посвященные предпринимательскому сообществу, состоялись в рамках форума «Дни московской конкуренции». Заместитель главы Департамента по конкурентной политике Александр Зинин на Дне поставщика акцентировал внимание на важной роли предпринимательского сообщества в развитии системы госзакупок и экономики российской столицы.

«Результаты развития Москвы через госзакупки можно увидеть повсеместно – на улицах, в государственных учреждениях. Столица ценит ответственность предпринимателей, которые берут на себя обязательства по социально значимым поставкам. Состоялось также обсуждение цифровых сервисов, которые применяются в системе закупок, регулирование закупочной деятельности и методологии. Всё это может помочь поставщикам в работе с городом», – рассказал глава департамента.

Участники дискуссий затронули вопросы поддержки бизнеса через госзакупки малого объема, импортозамещение. Представители московского управления Федеральной антимонопольной службы разобрали правоприменительную практику в этой области. Предприниматели также рассказали о своём опыте работы на столичном Портале поставщиков.

По словам руководителя «Росэлторга» Андрея Кашутина, на электронной торговой площадке каждый день появляется более тысячи новых закупочных процедур. Для комфортной работы не прекращается совершенствование торговых сервисов Портала поставщиков. Сейчас там зарегистрировано более 330 тысяч предпринимателей со всей страны, свыше 90% из них - представители малого и среднего бизнеса.

Форум «Дни московской конкуренции» призван способствовать формированию прозрачной и открытой коммуникации между всеми участниками рынка. Мероприятие позволяет приспособить лучшие бизнес-практики под реальные задачи мегаполиса, обеспечить прозрачность закупочных процедур.