Ушедший из РФ люксовый французский бренд зарегистрировал товарный знак до 2034 года

Французская компания Christian Dior, ушедшая из России, зарегистрировала свой товарный знак в РФ до 2034 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

«Ашан» зарегистрировал в России товарный знак с красным птенцом

Заявка была подана 1 августа 2024 года от имени компании «Кристиан Диор Кутюр». Роспатент принял решение о регистрации знака на срок до 2034 года. Товарный знак позволит использовать бренд в России для продажи одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров.

При этом вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева ранее заявляла, что возобновления работы магазинов бренда в РФ не ожидается как минимум в ближайшие 5–7 лет.

Бутики Dior закрылись в России ещё в 2022 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее французский «Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца, сообщает НСН.

