Чистая прибыль «Сбера» с начала года превысила 50 млрд рублей
«Сбер» по итогам 10 месяцев восстановил прибыльность, прибыль организации по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) превысила 50 млрд рублей. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума Finopolis.
«Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей», — цитирует главу банка ТАСС.
По словам Грефа, розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный — 11,9% без учета валютной переоценки, а ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второй половины прошлого года.
Глава Сбербанка указал, что кредитной организации удалось добиться стабилизации качества кредитного портфеля и стабилизации уровня риска.
Ранее стало известно, что Сбербанк стал вторым в рейтинге самых прибыльных компаний России по итогам 2021 года по версии журнала Forbes. Чистая прибыль организации составила 1245,9 млрд рублей, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- Путин поручил определить целевое задание по обеспечению ВС России
- Бочкарев: В Москве пройдет выставка, посвященная станциям Большой кольцевой линии
- СМИ: В России предложили снимать с рейса пассажиров с превышающей норму ручной кладью
- Чистая прибыль «Сбера» с начала года превысила 50 млрд рублей
- Посольство в Индонезии:Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20
- ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге
- В посольстве РФ допустили, что Путин примет участие в работе саммита G20 по видеосвязи
- Глава ЛНР сообщил об освобождении из плена 35 военнослужащих
- СМИ: В Николаеве раскрыли адреса скрывающихся от российских ударов сотрудников СБУ
- Первый вице-мэр Кемерова Анисимов избран главой города
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru