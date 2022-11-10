Чистая прибыль «Сбера» с начала года превысила 50 млрд рублей

«Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей», — цитирует главу банка ТАСС.

По словам Грефа, розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный — 11,9% без учета валютной переоценки, а ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второй половины прошлого года.

Глава Сбербанка указал, что кредитной организации удалось добиться стабилизации качества кредитного портфеля и стабилизации уровня риска.

Ранее стало известно, что Сбербанк стал вторым в рейтинге самых прибыльных компаний России по итогам 2021 года по версии журнала Forbes. Чистая прибыль организации составила 1245,9 млрд рублей, отмечает телеканал «360».

