Чистая прибыль «Сбера» с начала года превысила 50 млрд рублей

«Сбер» по итогам 10 месяцев восстановил прибыльность, прибыль организации по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) превысила 50 млрд рублей. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума Finopolis.

Греф спрогнозировал позитивный финансовый результат Сбербанка во второй половине года

«Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей», — цитирует главу банка ТАСС.

По словам Грефа, розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный — 11,9% без учета валютной переоценки, а ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второй половины прошлого года.

Глава Сбербанка указал, что кредитной организации удалось добиться стабилизации качества кредитного портфеля и стабилизации уровня риска.

Ранее стало известно, что Сбербанк стал вторым в рейтинге самых прибыльных компаний России по итогам 2021 года по версии журнала Forbes. Чистая прибыль организации составила 1245,9 млрд рублей, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СбербанкГерман Греф
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