Число зарегистрированных в Казахстане российских компаний превысило 23 тысячи

Количество зарегистрированных в Казахстане российских компаний по итогам 2023 года превысило 23 тысячи, говорится в исследовании инвестиционного банка Halyk Finance.

Так, наиболее существенный приток был отмечен в профессиональную научную и техническую сферу – увеличение в 3,4 раза с 2021 года.

Власти Казахстана с 9 января отменили налог для иностранных туристов, сообщает министерство туризма и спорта республики.Налог в стране действовал всего год, был введен в январе 2022 года, за это время бюджет пополнился на 100 миллионов рублей, но платеж стал неудобным для бизнеса и гостей, передает «Радиоточка НСН».

