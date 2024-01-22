Число зарегистрированных в Казахстане российских компаний превысило 23 тысячи
Количество зарегистрированных в Казахстане российских компаний по итогам 2023 года превысило 23 тысячи, говорится в исследовании инвестиционного банка Halyk Finance.
Так, наиболее существенный приток был отмечен в профессиональную научную и техническую сферу – увеличение в 3,4 раза с 2021 года.
Власти Казахстана с 9 января отменили налог для иностранных туристов, сообщает министерство туризма и спорта республики.Налог в стране действовал всего год, был введен в январе 2022 года, за это время бюджет пополнился на 100 миллионов рублей, но платеж стал неудобным для бизнеса и гостей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Джереми Реннер выпустил музыкальный альбом
- Развожаев: В Севастополе объявили два выходных из-за паводка
- Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском
- Союзмолоко: Россия в 2023 году увеличила экспорт молочной продукции на 18%
- Выборы президента в Херсонской области проведут досрочно
- Историк Крушельницкий: Россия может претендовать на объекты в Ницце
- Дочь Талызиной опровергла слухи о госпитализации актрисы
- Подозрительная посылка обнаружена в парламенте Нидерландов
- Израильтяне смогут находиться в Германии до 26 апреля без продления ВНЖ
- Бастрыкин поручил проверить факт жестокого обращения с котом Твиксом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru