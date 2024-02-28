Число субъектов малого и среднего бизнеса в России превысило 6 млн
В День предпринимательства на выставке «Россия» представители российского бизнеса рассказали об итогах усовершенствования экономики, об успехах обновления промышленного сектора, а также о поддержке малого и среднего предпринимательства.
Все эти задачи зафиксированы в национальных проектах, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Например, исполнение нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» составило уже 100%. Численность субъектов МСП достигла максимума с 2019 года и выросла до 6,4 миллионов единиц.
В ходе пленарной сессии первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что за последние два десятилетия в России создано 85% современных промышленных мощностей.
По его словам, по сравнению с 2000 годом объемы промышленного производства выросли в 2,5 раза. Кроме того, число самозанятых граждан в России превысило девять миллионов человек. С 2022 года на 17% увеличилось число вновь созданных компаний, в том числе в приоритетных для экономики предложения отраслях.
Также создана сеть из 430 региональных Центров «Мой бизнес», а количество проверок МСП сократилось в четыре раза, а за последние пять лет более 390 тысяч субъектов МСП получили финансовую поддержку на сумму около 6,8 триллиона рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru