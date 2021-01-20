Число подписчиков Netflix пересекло отметку в 200 млн
20 января 202108:09
Количество платных подписчиков американского видеосервиса Netflix превысило 200 миллионов в конце 2020 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Представители компании отметили, что больше не нуждаются в займах у других корпорациях для стимуляции своего развития, так как капитализация Netflix превысила точку безубыточности.
Как отмечает WSJ, доходы компании выросли на 21% и составили 6,6 млрд долларов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru