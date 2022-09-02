Четыре участка под строительство частных домов в Новой Москве выставлены на торги

Четыре участка под индивидуальное жилищное строительство площадью 16 соток, расположенные в поселении Новофедоровское выставлены городом на торги. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Приобретение таких земель позволяет горожанам построить частный дом в столице и сохранить преимущества пригородной жизни», – отметил глава департамента.

Все участки расположены в деревне Руднево в пяти километрах от Киевского шоссе. Обязательное требование при строительстве домов – их высота не может превышать 15 метров или трех этажей, а площадь будущих строений – 650 квадратных метров.

Подать заявку на участие в открытых аукционах можно до 12 сентября. Принять участие в них смогут только физические лица.

Все подробности можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

