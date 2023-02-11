Черкизовский мясоперерабатывающий завод введет в эксплуатацию два новых корпуса
Черкизовский мясоперерабатывающий завод заканчивает постройку двух производственных объектов в процессе выполнения масштабного инвестиционного проекта — сервиса по обслуживанию дизельных погрузчиков и мастерской по ремонту легковых автомобилей. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, строящиеся корпуса разместятся на востоке Москвы. Площадь земельного участка под их строительство — 0,24 га. Благодаря их введению в эксплуатацию завод сможет экономить на логистике и ремонте техники, а вырученные средства направит на рост объемов выпуска товаров и развитие производства. Также проект позволит привлечь на предприятие еще 20 сотрудников.
Кроме того, Москва помогла заводу в получении статуса промышленного комплекса в 2016 году, что позволило предприятию сэкономить свыше 80 млн рублей на выплате налогов.
Корпуса были построены в рамках программы по антикризисной поддержке бизнеса. Согласно ее условиям, Москва предоставляет в аренду земельные участки для развития производств по цене один рубль в год. Кроме того, все специальные статусы предприятий будут продлеваться автоматически.
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