Через аукцион в Москве можно арендовать передвижные точки для уличной торговли
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора на размещение 3 передвижных торговых объектов, предназначенных для продажи мороженого и прохладительных напитков, в Северо-Восточном и Западном административных округах Москвы.
Объекты площадью 2,5 метра находятся в районе Лианозово, Можайский и Дорогомилово. Начальная цена ежемесячной платы за осуществление торговой деятельности составляет от 3 750 рублей. Торговать с тележек можно с 1 мая по 1 октября. Срок договора – 5 лет. Приём заявок до 15 и 22 апреля.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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