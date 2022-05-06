Через аукцион в Москве можно будет получить помещения под автомойку и автомастерскую
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора на размещение двух пунктов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, а также автомоек.
Объект площадью 303 кв. м. находится на 1-й Вольской улице в ЮВАО. Начальный размер годовой платы за размещение некапитального объекта составляет 47 тысяч 664 рубля.
Объект площадью 566 кв. м. находится на улице Подольских Курсантов в ЮАО. Начальный цена годовой платы составила 252 тысячи 177 рублей. Срок договора – 10 лет.
Приём заявок до 10 июня. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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