Бывший шинный завод Bridgestone в Ульяновске возобновил производство
Завод Gislaved в Ульяновске (бывшее предприятие Bridgestone) возобновил производство шин. Об этом сообщил холдинг «Кордиант».
Как отметили в организации, перезапуск площадки начнут с производства летней модели шин под брендом Cordiant. В следующем году завод намерен выпустить 1,2 млн шин, далее ассортимент предприятия будут постепенно расширять, в том числе планируется выпуск моделей премиального бренда Gislaved. Производство зимних шин на ульяновской площадке начнут в первом полугодии 2025 года, пишет RT.
По данным холдинга «Кордиант», были завершены испытания и сертификации, необходимые для перезапуска производства, подтверждающие безопасность продукции и готовность к началу продаж.
Ульяновский завод до декабря прошлого года принадлежал японскому производителю шин Bridgestone, после предприятие вошло в «Кордиант» и летом 2024 года было переименовано в Gislaved.
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