Бывший посол России в США Антонов стал советником главы ВТБ

Экс-посол России в США Анатолий Антонов назначен советником главы ВТБ Андрея Костина. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«На новом посту Анатолий Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия... в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС», — подчеркнули в кредитной организации.

ВТБ считает, что дипломатический опыт экс-посла будет востребован в условиях растущего взаимодействия банка с партнерами из государств Глобального Юга, которые проявляют интерес к реализации проектов в РФ.

Анатолий Антонов завершил командировку в качестве чрезвычайного и полномочного посла России в Соединенных Штатах в октябре, напоминает 360.ru. Дипломат занимал этот пост с 2017 года.

