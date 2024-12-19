Бывший посол России в США Антонов стал советником главы ВТБ
Экс-посол России в США Анатолий Антонов назначен советником главы ВТБ Андрея Костина. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«На новом посту Анатолий Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия... в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС», — подчеркнули в кредитной организации.
ВТБ считает, что дипломатический опыт экс-посла будет востребован в условиях растущего взаимодействия банка с партнерами из государств Глобального Юга, которые проявляют интерес к реализации проектов в РФ.
Анатолий Антонов завершил командировку в качестве чрезвычайного и полномочного посла России в Соединенных Штатах в октябре, напоминает 360.ru. Дипломат занимал этот пост с 2017 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ и Росгвардия обнаружили схрон с боеприпасами в ЛНР
- Восемь человек пострадали при обстреле Горловки кассетными боеприпасами
- Пушилин: ВС России с тяжелыми боями продвигаются в Дзержинске
- Большой театр открыл продажу билетов на январские показы балета «Щелкунчик»
- Бывший посол России в США Антонов стал советником главы ВТБ
- После столкновения поездов под Мурманском задержали машиниста
- В Якутии участникам Великой Отечественной войны выплатят по 2 млн рублей
- В Финляндии задержали частный самолет, летевший в Россию
- Песков: Связанные с СВО вопросы на прямую линию проанализируют
- В Чечне назвавшим детей в честь национальных героев выплатят 500 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru