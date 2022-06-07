Бывшие заправки Shell в России перейдут под бренд Teboil

«По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной "Лукойлом" в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом - Teboil, которым "Лукойл" владеет с 2005 года», — отмечается в сообщении российской компании.

«Лукойл» уже приступил к поэтапному ребрендингу АЗС, для них разработали новые брендированные виды топлива и программу лояльности, интегрированную с действующей программой «Лукойла». Продукцию под брендом Teboil будет выпускать завод смазочных материалов в Тверской области.

В апреле на фоне антироссийских санкций нефтегазовая компания Shell начала отзывать своих сотрудников из РФ, напоминает Ura.ru. Также предприятие приостановило работу своих АЗС в стране и завода по производству смазочных материалов в Торжке. В мае стало известно, что активы Shell в России приобретет «Лукойл», пишет РИА ФАН.

