Будущее торговых центров обсудили на Форуме-выставке MALLPIC в Сочи
В Сочи стартовал Международный форум-выставка по коммерческой недвижимости, ретейлу, логистике и электронной коммерции MALLPIC SOCHI 5.0. Он пройдет с 15 по 18 мая. На него собрались представители лидеров российской недвижимости, ретейла и гостиничной индустрии.
Первой темой стало обсуждение будущего торговых центров в современных условиях развития рынка онлайн-торговли и роста маркетплейсов. По данным аналитиков, в настоящее время уже 35% покупок совершается онлайн. Специалисты предлагали различные трансформации ТЦ, говорили о разработке и внедрении новых форматов, развлекательных и социальных элементов в работу торговых центров.
Другими темами форума по недвижимости MALLPIC 5.0 станут инвестиции в коммерческую недвижимость, туристический девелопмент, ресторанные концепции, экономику спортивно-событийного туризма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru