Будущее торговых центров обсудили на Форуме-выставке MALLPIC в Сочи

В Сочи стартовал Международный форум-выставка по коммерческой недвижимости, ретейлу, логистике и электронной коммерции MALLPIC SOCHI 5.0. Он пройдет с 15 по 18 мая. На него собрались представители лидеров российской недвижимости, ретейла и гостиничной индустрии.

Первой темой стало обсуждение будущего торговых центров в современных условиях развития рынка онлайн-торговли и роста маркетплейсов. По данным аналитиков, в настоящее время уже 35% покупок совершается онлайн. Специалисты предлагали различные трансформации ТЦ, говорили о разработке и внедрении новых форматов, развлекательных и социальных элементов в работу торговых центров.

Другими темами форума по недвижимости MALLPIC 5.0 станут инвестиции в коммерческую недвижимость, туристический девелопмент, ресторанные концепции, экономику спортивно-событийного туризма.

