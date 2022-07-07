Более 60 нежилых помещений под ведение бизнеса выставлено на городские торги

Более 60 нежилых помещений выставлено на городские торги. Прием заявок на участие завершится в период с 18 по 28 июля, сами аукционы пройдут в июле и августе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, город регулярно выставляет на торги нежилые помещения под ведение бизнеса, которые предприниматели, инвесторы или жители могут приобрести или арендовать.

«За первые 5 месяцев 2022 года было реализовано 540 подобных объектов», – отметил Щербаков.

Он также проинформировал, что в настоящее время на аукционах по продаже предлагается 66 лотов площадью от 9,3 до 1,5 тысячи квадратных метров.

Свободное назначение объектов открывает широкие возможности по их использованию.

На севере Москвы выставлено 12 лотов: помещения площадью от 44,4 до 140,7 квадратного метра, восемь из них располагаются на первых этажах новостроек в Западном и Восточном Дегунине. Остальные находятся в районах Сокол, Хорошевский, Савеловский и Тимирязевский.

11 объектов находятся на юго-востоке Москвы: самый маленький с отдельным входом на первом этаже представлен в районе Выхино-Жулебино, как и самый большой, расположенный в подвальном этаже нежилой пристройки к многоквартирному дому. Их площадь составляет 31,2 и 463,7 квадратного метра соответственно. Еще три лота находятся в Люблине, два – в Южнопортовом районе, по одному – в Марьине, Печатниках, Лефортове и Рязанском районе.

На северо-востоке - девять помещений: три площадью менее 30 квадратных метров, остальные – от 60 до 266,3 «квадратов». Семь объектов располагаются в цокольных и подвальных этажах домов в Лианозове, Марьиной Роще, Южном Медведкове, районах Алексеевский, Бабушкинский и Бутырский, а еще два – на чердачном этаже нежилого здания в Ростокине.

В центре Москвы выставлено восемь объектов: пять помещений до 100 квадратных метров, площадь остальных варьируется от 120,1 до 365 квадратных метров.

На северо-западе размещены семь объектов: площадью от 61,4 до 268,2 квадратного метра, два из которых расположены в новостройках в Северном Тушине, а остальные – в Щукине, Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе.

На западе выставлено шесть помещений, на юго-западе – пять, на юге и востоке – по четыре. Среди них и самый крупный из предложенных – помещение площадью более 1,5 тысячи квадратных метров в Южном Чертанове. Лот занимает сразу два этажа пристройки к жилому дому.

