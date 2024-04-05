Более 500 человек объединили «Дни московской конкуренции»
«Дни московской конкуренции» собрали на разных площадках столицы более 500 человек - городских заказчиков, предпринимателей, экспертов в сфере закупок и антимонопольного законодательства. Об этом рассказал глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Форум проходил со 2 по 4 апреля.
«Он представляет собой уникальную возможность в открытом диалоге бизнеса, власти и экспертного сообщества подвести итоги и наметить новые цели в развитии закупочной системы российской столицы. В течение трех дней обсуждались законодательные инициативы, цифровизация закупок, поддержки бизнеса», - отметил Пуртов.
Первый день форума был посвящен нормативному регулированию госзаказа, цифровым инструментам управления закупками, их стандартизации и каталогизации. Далее обсуждались актуальные вопросы в сфере электронных закупок малого объема, цифровых финансов, маркировки товаров, импортозамещения, а также реализации городской коммерческой недвижимости на торгах.
В завершении форума его участники обсудили практические вопросы совершенствования системы закупок и развития конкуренции. Впереди – первый в этом году хакатон серии Tender Hack, в рамках которого ИТ-разработчики со всей России займутся развитием функционала столичного Портала поставщиков.
Госзаказ российской столицы – самый крупный среди всех регионов. Система госзакупок непрерывно совершенствуется. «Дни московской конкуренции» дают возможность сформировать прозрачное и открытое взаимодействие между всеми участниками рынка закупок, адаптировать лучшие бизнес-практики под конкретные задачи мегаполиса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru