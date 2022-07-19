Более 270 тысяч закупок проведено на Портале поставщиков за полгода
За шесть месяцев 2022 года на Портале поставщиков было проведено более 270 тысяч закупок общим объемом 42 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Портал регулярно обновляется, совершенствуется его функционал. С 1 августа вступит в силу постановление о повышении предельного размера закупок малого объема: с 600 тысяч рублей до пяти миллионов рублей на поставку товаров и до трех миллионов рублей – на выполнение работ и оказание услуг», - рассказал он.
По его словам, фиксируется рост востребованности Портала: каждый день на нем заключается около 1,5 тысячи контрактов, за полгода число поставщиков на площадке выросло на 21,1 тысячи.
Со своей стороны руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что Портал объединяет 52,7 тысячи заказчиков из 39 регионов и является полноценным маркетплейсом для госзаказчиков - здесь предлагается более 1,7 миллиона товаров, работ и услуг.
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