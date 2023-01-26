Более 26 тысяч человек приняли участие в мероприятиях для бизнеса в Москве
Более 26 тысяч человек приняли участие в прошлом году в очных и онлайн-мероприятиях столичного департамента по конкурентной политике, сообщил его глава Иван Щербаков.
По его словам, вебинары, лекции и семинары проводятся как для участников закупочной системы, так и для предпринимателей, инвесторов и жителей Москвы.
Глава департамента отметил, что особой популярностью пользуется формат очных мероприятий – роуд-шоу, на которых представители бизнеса делятся своим опытом по открытию своего дела или работе по франшизе в помещениях от города.
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