Бизнесу предложили размещение торговых автоматов в Москве

Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора на размещение 24 нестационарных торговых объектов «Торговый автомат».

Объекты располагаются в модульных зданиях специализированных стоянок и в административных зданиях, находящихся в оперативном управлении Государственного казенного учреждения города Москвы «Администратор Московского парковочного пространства» в девяти округах столицы.

Начальная годовая плата за размещение НТО – 1 635 672 рубля. Срок размещения – 5 лет. Приём заявок до 1 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

