Бизнесменам предложили приобрести здание в Зеленограде
2 июля 202210:00
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания в Зеленоградском административном округе столицы.
Объект площадью 534,6 квадратного метра находится в районе Савелки по адресу: аллея Сосновая, дом 6, строение 26. Начальная цена – 11 537 000 рублей. Приём заявок продлится до 25 июля.
Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов – Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru