Бизнесменам предложили приобрести здание в Зеленограде

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания в Зеленоградском административном округе столицы.

Объект площадью 534,6 квадратного метра находится в районе Савелки по адресу: аллея Сосновая, дом 6, строение 26. Начальная цена – 11 537 000 рублей. Приём заявок продлится до 25 июля.

Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов – Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: Наталья Селиверстова//РИА Новости
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике
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