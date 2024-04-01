Бизнесменам Москвы расскажут о поддержке экспортно ориентированных компаний
В столице 2 апреля пройдет заключительная встреча в рамках цикла бизнес-семинаров для инвесторов и промышленников, в ходе мероприятия участникам расскажут о поддержке, которую могут получить столичные экспортно ориентированные компании. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Он напомнил, что столичные промышленники экспортируют продукцию в более чем 145 стран, но внешние ограничения вносят определенные коррективы в работу в этом направлении. По словам Овчинского, одной из ключевых задач города остается поддержка экспортно ориентированных производителей.
Руководитель Департамента отметил, что подобные мероприятия позволяют выстроить диалог с участниками и в режиме реального времени ответить на волнующие вопросы. На мероприятии эксперты также затронут новую меру поддержки – получение ESG-статуса. Он дает облегченный доступ к рынку экспорта и новые возможности продвижения в условиях тренда на устойчивое развитие, а также льготное финансирование в дальнейшем.
Так, бизнес-семинар можно посетить очно, также можно будет посмотреть онлайн-трансляцию. На мероприятии бизнесменам расскажут о мерах поддержки, доступных экспортерам, способах эффективного выстраивания логистических цепочек на дружественных иностранных рынках, а также о получении ESG-оценки и преференциях, которые дает соответствующий ESG-статус. В ходе мероприятия промышленники Москвы также поделятся своими успешными кейсами.
Спикерами на мероприятии выступят представители правительства Москвы, АНО «Российский экспортный центр» и другие.
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