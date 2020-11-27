Бизнес против коррупции. АНО «Платформа» предложило ужесточить наказание на вымогательство

Тема привлечения к ответственности и предупреждения коррупции сфере бизнеса стала основной на V Международной конференции-практикуме «Коррупция в сфере предпринимательства». Она была организована АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателями» ЗаБизнес.РФ.

Вместе с ведущими учеными и практиками на онлайн-встрече выступили руководители комплаенс-служб крупнейших российских корпораций (Россети, Роснефть, Сбербанк, Аэрофлот, САЛЮС, РосНефтеГаз).

Несмотря на сокращение фактов коррупционных проявлений, участники конференции отметили, что бизнес по-прежнему испытывает на себе уголовное давление со стороны правоохранительных органов не столько в силу несовершенства законодательства, сколько ввиду отсутствия внутренних процедур (антикоррупционного комплаенса).

Наибольшую опасность для предпринимателей представляет квалификация обычных хозяйственных операций как преступных деяний, предъявление обвинений в мошенничестве и обвинение в действии организованной группой. Крупные компании обладают своей комплаенс-функцией, в то время как МСП и ИП испытывают затруднения при исполнении национального плана противодействия коррупции.

При этом, как правило, недобросовестные сотрудники правоохранительных органов, задействованные в коррупционной схеме, не несут ответственности за эти деяния.

В связи с этим одной из ключевых задач «Платформа» считает борьбу с теневым рынком коррупционных услуг как одной из форм проявления силового давления на бизнес.

Генеральный директор «Платформы» Элина Сидоренко подчеркнула, что основная задача должна быть сосредоточена не на совершенствовании действующего законодательства, а на формировании соответствующей практики антикоррупционного поведения и выработки алгоритмов квалификации такого рода деяний.

«Чрезвычайно важно выработать рекомендации относительно процедур признания конфликта интересов, вымогательства взяток, адаптации российского и международного антикоррупционного комплаенса», - подчеркнула Сидоренко.

По мнению участников конференции, ключевым сдерживающим фактором является создание необходимого уровня прозрачности, то есть серьезных рисков привлечения к ответственности коррупционера.

Секретарь Бюро Междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Артем Цирин заявил, что необходимо также принять общесистемные меры оздоровления российской экономики в период пандемии, а также установить мораторий верхней планки санкций к малым и микропредприятиям, а также ИП, хотя бы на период пандемии.

Декриминализацию УК и УПК РФ, в частности, антикоррупционную и антирейдерскую политику обсудили на экспертных слушаниях «Платформы». Свое мнение о поправках в действующее законодательство высказали депутаты, сенаторы, представители правоохранительных структур и ведущих бизнес-объединений (ТПП, РСПП, ОПОРА РОССИИ, Деловая Россия).