Биткойн опустился ниже $16 тысяч
10 ноября 202205:34
Биткойн в ходе торговой сессии 10 ноября дешевел на 13,51%, до $15,844 тыс., следует из данных площадки Coindesk.
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Затем курс криптовалюты упал до уровня $15,810 тыс. (-14,58%).
В последний раз стоимость биткойна опускалась ниже $16 тыс. в ноябре 2020 года.
В мае текущего года стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась на 5,44%, опустившись ниже $33 тысяч впервые с июля 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru