Биткойн опустился ниже $16 тысяч

Биткойн в ходе торговой сессии 10 ноября дешевел на 13,51%, до $15,844 тыс., следует из данных площадки Coindesk.

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Затем курс криптовалюты упал до уровня $15,810 тыс. (-14,58%).

В последний раз стоимость биткойна опускалась ниже $16 тыс. в ноябре 2020 года.

В мае текущего года стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась на 5,44%, опустившись ниже $33 тысяч впервые с июля 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

