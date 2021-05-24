Бернар Арно возглавил список миллиардеров Forbes

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно занял первую строчку в списке миллиардеров Forbes Real-Time.

По данным обновляемого в реальном времени рейтинга, за последние 24 часа состояние французского бизнесмена увеличилось на 710 млн и достигло 186,3 млрд долларов.

На вторую строчку списка Forbes опустился основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 186 млрд долларов.

Третьим в рейтинге остается глава Tesla и SpacеХ Илон Маск с 147,3 млрд доллара.

Также в топ-5 списка Forbes вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (125,5 млрд долларов) и создатель Facebook Марк Цукерберг (114,7 млрд долларов).

