Бернар Арно возглавил список миллиардеров Forbes
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно занял первую строчку в списке миллиардеров Forbes Real-Time.
По данным обновляемого в реальном времени рейтинга, за последние 24 часа состояние французского бизнесмена увеличилось на 710 млн и достигло 186,3 млрд долларов.
На вторую строчку списка Forbes опустился основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 186 млрд долларов.
Третьим в рейтинге остается глава Tesla и SpacеХ Илон Маск с 147,3 млрд доллара.
Также в топ-5 списка Forbes вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (125,5 млрд долларов) и создатель Facebook Марк Цукерберг (114,7 млрд долларов).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Белый дом оценил инцидент с лайнером Ryanair
- Минздрав Мальты заявил о достижении коллективного иммунитета к COVID-19
- Россиян предупредили о «смутном периоде» из-за суперлуния
- Бернар Арно возглавил список миллиардеров Forbes
- «Белавиа» приостановит рейсы в Литву до 26 июня
- Названы города-лидеры по лесным пожарам в Подмосковье
- В Белом доме заявили, что не готовы назвать место и дату саммита Путина и Байдена
- Иммунолог рассказал, как подготовиться к вакцинированию в жару
- Патрушев встретился с советником президента США Салливаном
- Латвия приняла решение выслать посла Белоруссии и всех дипломатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru