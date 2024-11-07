BBI: Состояние Илона Маска выросло на $26,5 млрд
Состояние предпринимателя, главы компании Tesla Илона Маска увеличилось на $26,5 млрд после подорожания акций предприятия. Соответствующие данные приводит Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Накануне по итогам торгов акции Tesla стали дороже на 14,75%. На 07:35 мск 7 ноября ценные бумаги компании потеряли в цене 0,63%.
По данным BBI, состояние Маска держится на уровне $290 млрд. Миллиардер занимает первую строчку в рейтинге.
Ранее стало известно, что Илон Маск может занять влиятельную должность в будущей администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, напоминает Ura.ru.
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