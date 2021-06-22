Банки снизили комиссии для малого бизнеса за прием карт

Банки начали снижать комиссии за прием карт для малого бизнеса в рамках соответствующей инициативы президента, сообщили «Известия».

Руководитель блока малый бизнес ДОМ.РФ Елена Пигасова отметила, что сейчас в организации пересматривают тарифы и вводят комплексные предложения. Теперь размер комиссии будет зависеть от выбранных услуг.

Управляющий директор эквайрингового бизнеса МКБ Марк Баранов рассказал, что банк запустил акцию, в рамках которой при приеме карт можно платить такую же комиссию, как и через Систему быстрых платежей. В банке «Санкт-Петербург» сообщили, что сокращение тарифов у них составило около 20-25%.

