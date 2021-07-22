Банки помогут ускорить рассмотрение заявок на городские субсидии от столичных предпринимателей

В столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития с 22 июля по 20 августа будут принимать заявки от банков, которые готовы присоединиться к новой столичной программе, упрощающей процедуру получения субсидий для столичных предпринимателей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

Отмечается, что предприниматели смогут подать заявку на получение городских субсидий и грантов, на приобретение и лизинг оборудования, развитие хозяйственной деятельности, участие в выставках через личный кабинет банка.

«Сервисы банков помогут сформировать необходимый комплект документов для получения субсидий, а также проверят их на корректность заполнения. Это увеличит скорость рассмотрения заявок и снизит количество отказов», - рассказала Сергунина.

Для участия в программе банк должен иметь кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU), круглосуточную службу поддержки, не менее 30 подразделений по обслуживанию юридических лиц, а также техническую возможность интегрировать IT-платформы с информационными системами столичного правительства.

Уточняется, что через личный кабинет клиента банка пользователи смогут подать заявки на приобретение и лизинг оборудования, развитие хозяйственной деятельности в Москве, участие в выставках и онлайн-продвижение товаров и услуг, компенсацию расходов по договорам франчайзинга.

