Автовладельцы могут приобрести на городских аукционах 40 машино-мест в ВАО
Город выставил на торги 40 машино-мест в районах Косино-Ухтомский и Восточное Измайлово (ВАО). Подача заявок на приобретение объектов завершится 17 и 18 ноября, открытые аукционы состоятся на виртуальной площадке «Росэлторг» 21 и 23 ноября. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Иван Щербаков.
По его словам, автолюбители смогут выкупить напрямую у Москвы 40 машино-мест. Предлагаемые лоты площадью от 13,3 до 21,6 квадрата расположены на подземных паркингах многоквартирных домов. Потенциальные владельцы смогут выбрать парковочные места, соответствующие габаритам их автомобилей. Принять участие в торгах смогут как физические, так и юридические лица, в том числе, ИП.
На подземной парковке дома 4 по улице Чёрное Озеро можно выставлено 29 машино-мест, площадь которых составляет от 13,7 до 21,6 квадрата. Парковка находится в микрорайоне с выездом на Косинское шоссе и МКАД.
Оставшиеся 11 машино-мест площадью от 13,3 до 17,4 квадрата продаются на 15-й Парковой улице, дом 27/1. Паркинг расположен в тихом микрорайоне и имеет удобные съезды к Сиреневому бульвару и улицам 16-я Парковая и Первомайская
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