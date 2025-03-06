«АвтоВАЗ» запустил марку коммерческих автомобилей SKM

Компания «АвтоВАЗ» запустила новый бренд коммерческих авто SKM. Об этом говорится в сообщении производителя.

«Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой», - отметили в компании.

«АвтоВАЗ» пообещал дополнительно объявить о начале производства и продаж, а также ключевых особенностях новых машин.

Ранее президент Владимир Путин высоко оценил завод «АвтоВАЗ» в Тольятти, отметив, что предприятие развивается, и его кончины «не дождутся», пишет 360.ru.

