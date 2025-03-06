«АвтоВАЗ» запустил марку коммерческих автомобилей SKM
6 марта 202510:58
Компания «АвтоВАЗ» запустила новый бренд коммерческих авто SKM. Об этом говорится в сообщении производителя.
«Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой», - отметили в компании.
«АвтоВАЗ» пообещал дополнительно объявить о начале производства и продаж, а также ключевых особенностях новых машин.
Ранее президент Владимир Путин высоко оценил завод «АвтоВАЗ» в Тольятти, отметив, что предприятие развивается, и его кончины «не дождутся», пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны предъявило иск на 111 млн рублей разработчику систем ПВО «Алмаз»
- «Атомный Оле-Лукойе»: Захарова назвала заявления Макрона оторванными от жизни
- Корееведа Ланькова заподозрили в работе с нежелательной организацией
- Минсельхоз заявил, что российский рынок обеспечен цветами перед 8 марта
- Средний срок выданных автокредитов сократился на 2,4%
- Умер джазовый композитор Рой Айерс
- «Абсолютный лидер»: Названы самые успешные кинопрокатные компании России
- «АвтоВАЗ» запустил марку коммерческих автомобилей SKM
- Не меньше 10 иностранных артистов приедут в Россию в 2025 году
- Маск заявил, что в Европе хотят вечного конфликта на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru