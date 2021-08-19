«Автоваз» с 23 августа приостановит производство из-за дефицита компонентов

Компания «Автоваз» из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosch с 23 августа приостановит производство автомобилей на всех трех линиях завода в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что работа будет остановлена на протяжении недели. Три из пяти дней простоя объявят перенесенными с декабря днями отпуска, остальные дни сотрудникам оплатят в размере 2/3 от средней заработной платы.

При этом завод «Lada Ижевск», который использует другие компоненты для сборки автомобилей, продолжит работу в обычном режиме.

«Автоваз" при поддержке российских федеральных и региональных властей, а также группы Renault прилагает все возможные усилия для решения проблемы с поставками Bosch и скорейшего возвращения завода в Тольятти к нормальному режиму работы», — подчеркнули в компании.

График работы на неделю с 30 августа будет составлен позже.

