«Автоваз» с 23 августа приостановит производство из-за дефицита компонентов
Компания «Автоваз» из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosch с 23 августа приостановит производство автомобилей на всех трех линиях завода в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Отмечается, что работа будет остановлена на протяжении недели. Три из пяти дней простоя объявят перенесенными с декабря днями отпуска, остальные дни сотрудникам оплатят в размере 2/3 от средней заработной платы.
При этом завод «Lada Ижевск», который использует другие компоненты для сборки автомобилей, продолжит работу в обычном режиме.
«Автоваз" при поддержке российских федеральных и региональных властей, а также группы Renault прилагает все возможные усилия для решения проблемы с поставками Bosch и скорейшего возвращения завода в Тольятти к нормальному режиму работы», — подчеркнули в компании.
График работы на неделю с 30 августа будет составлен позже.
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