«Ашан» подал заявку на регистрацию нового товарного знака
ООО «Ашан» (российское юрлицо французской сети гипермаркетов Auchan) подало заявку на регистрацию нового товарного знака в Роспатент. Соответствующая информация размещена на портале ведомства.
О том, что «Ашан» собирается уйти из России, ранее сообщали французские издания La Lettre и Le Monde. По данным La Lettre, это было связано с невыгодным положением торговой сети в России из-за санкций.
При этом в «Ашан Ритейл Россия» назвали сведения французской прессы слухами.
Ранее сеть магазинов «Леруа Мерлен» решила сменить название. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин рассказал о модернизации ядерных сил России
- Высокопоставленного таможенника приговорили к 9,5 года колонии за взятки
- Суд постановил выписать прошлых собственников из квартиры дирижера Башмета
- Съемки фильма «Лермонтов» стартовали в России
- Названа причина, по которой китайцы активно ищут жен в России
- Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания
- Останина назвала «возвратом Средневековья» идею отправить женщин на «удаленку»
- В подмосковном Долгопрудном загорелся склад с удобрениями
- Вологодский губернатор назвал «либеральным» ограничение продажи алкоголя
- Президент Польши: Украина перестала считать Варшаву партнером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru