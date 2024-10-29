«Ашан» подал заявку на регистрацию нового товарного знака

О том, что «Ашан» собирается уйти из России, ранее сообщали французские издания La Lettre и Le Monde. По данным La Lettre, это было связано с невыгодным положением торговой сети в России из-за санкций.

При этом в «Ашан Ритейл Россия» назвали сведения французской прессы слухами.

Ранее сеть магазинов «Леруа Мерлен» решила сменить название. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН»

