«Ашан» подал заявку на регистрацию нового товарного знака

ООО «Ашан» (российское юрлицо французской сети гипермаркетов Auchan) подало заявку на регистрацию нового товарного знака в Роспатент. Соответствующая информация размещена на портале ведомства.

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О том, что «Ашан» собирается уйти из России, ранее сообщали французские издания La Lettre и Le Monde. По данным La Lettre, это было связано с невыгодным положением торговой сети в России из-за санкций.

При этом в «Ашан Ритейл Россия» назвали сведения французской прессы слухами.

Ранее сеть магазинов «Леруа Мерлен» решила сменить название. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: ФСИП
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