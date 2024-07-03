АО «Мосинжпроект» проводит два мероприятия по повышению эффективности проектного управления
Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» выступает организатором и партнером встречи «Высшей лиги проектного контроля», а также партнером встречи HR-PM-клуба. Мероприятия посвящены вопросам повышения производительности и управления персоналом в строительных проектах.
Встреча «Высшей лиги проектного контроля», проходящая сегодня, имеет высокий статус в профессиональном сообществе. В числе спикеров представители холдинга и других инжиниринговых, промышленных предприятий, а также организаций, специализирующихся на управлении проектами. Встреча посвящена методам и средствам повышения производительности со стороны заказчика, EPC-подрядчика, проектного института.
Руководитель Департамента проектного контроля АО «Мосинжпроект» Олег Выгонный познакомит участников дискуссии с историей развития и спецификой проектного контроля в холдинге, а также проведет экскурсию по цифровому офису управления проектами компании. В конце встречи для участников будут проведены деловые игры: «Практические кейсы проектного контроля» и разработанная сотрудниками «Мосинжпроекта» бизнес-симуляция в формате деловой игры «Проектный штурм».
Холдинг выступает партнером встречи HR-PM-клуба, которая состоится 4 июля. Участники – HR-руководители строительных компаний – смогут обменяться опытом в поиске решений по повышению производительности и эффективности управления проектным персоналом. Спикеры от холдинга и сторонних организаций на панельной дискуссии поделятся успешными кейсами и практиками, а также актуальными подходами к мотивации сотрудников и формированию кадрового резерва.
«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России и участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.
За годы работы специалисты инжинирингового холдинга приняли участие в создании свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.
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