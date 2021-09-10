Аналитики подсчитали число миллионеров в российских регионах

Почти треть от общего количества долларовых миллионеров России проживают в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты исследования Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково».

Аналитики оценили количество долларовых миллионеров в регионах страны, используя данные по количеству зарегистрированных дорогих автомобилей. За исходный показатель в «Сколково» взяли общее количество долларовых миллионеров в России в 2020 году, которое, по оценке банка Credit Suisse, составило 297 тысяч человек.

Как выяснилось, в столичном регионе живут более 100 тысяч миллионеров, или 35% от общего количества по стране. В Москве и области насчитали 45% дорогого (дороже 10 млн рублей) и 85% сверхдорогого (от 70 млн рублей) жилья и 42% люксовых автомашин.

На втором месте в рейтинге регионов по количеству миллионеров расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область (28 тысяч), на третьей строчке списка — Краснодарский край (12 тысяч), отмечает Ura.ru.

Кроме того, в первой десятке рейтинга регионов по числу долларовых миллионеров оказались Ростовская область (6 тысяч человек), Татарстан (5,5 тысячи), Свердловская (5,2 тысячи), Самарская (4,4 тысячи) и Нижегородская (3,9 тысячи) области, Ставропольский край (3,6 тысячи), а также Челябинская область (3,5 тысячи).

