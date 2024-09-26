Альфа-банк, Сбер и Т-банк подписали меморандум о создании консорциума
Три крупных российских банка — Альфа-Банк, Сбер и Т-Банк — подписали меморандум о создании консорциума. Об этом сообщила пресс-служба АО «АЛЬФА-БАНК».
Документ был подписан главой организации Владимиром Верхошинским, президентом и председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом, председателем правления АО «Т-Банк» Станиславом Близнюком.
Отмечается, что инициатива нацелена на «использование накопленной экспертизы для развития платежных инноваций» и поддержание конкуренции на рынке. В рамках консорциума создадут высокотехнологичные платежные инструменты. Так, первое из предложенных решений — единый QR-код.
«Он дает потребителям унифицированное решение для оплаты по QR коду, сохраняя при этом выбор между различными дополнительными сценариями оплаты и привычную выгоду по... программам лояльности. Для банков подключение... позволит получить равный доступ к платежной инфраструктуре и сохранить существующие бизнес-модели получения прибыли», — указали в пресс-службе.
Все средства, полученные от совместной работы банков в консорциуме, планируют направить на покрытие его операционной деятельности и инвестиции в развитие платежных технологий. Далее объединение намерено создать отдельное юрлицо, сформировать команду менеджеров и запустить технологическую платформу на мощностях консорциума.
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