Акции Сбера обновили максимум с января 2022 года на заявлении Мишустина

Рост акций Сбербанка активизировался после заявления председателя правительства Михаила Мишустина о перераспределении прибыли кредитных организаций посредством дивидендов. Ценные бумаги Сбера обновили максимум с января 2022 года.

Премьер-министр, выступая с ежегодным отчётом кабинета министров в Госдуме, заявил, что в плане такого инструмента перераспределения прибыли банков не должно быть допущено резких изменений. Таким образом Мишустин отреагировал на озвученную депутатами идею о введении дополнительного налогообложения банковского сектора.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в феврале глава Сбербанка Герман Греф подтвердил, что на выплаты дивидендов по итогам 2023 планируется направить половину чистой прибыли по МСФО. Таким образом, на эти цели может быть направлено 754 миллиарда рублей - 33,4 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию.

