Акции «Газпрома» впервые с 2008 года превысили отметку в 300 рублей за бумагу
Стоимость акций компании «Газпром» выросла на 1,11% и достигала 301 рубля за бумагу на 10:23 мск. Об этои свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Цена одной обыкновенной акции стала максимальной с лета 2008 года.
Однако уже к 10:30 рост акций замедлился, стоимость бумаги оставалась на уровне 299,5 рубля.
По состоянию на 11:20 мск стоимость акции «Газпрома» составляла 298,89 рубля.
Ранее стало известно, что в первом полугодии нынешнего года «Газпром» увеличил поставки газа в Западную Европу на 28,52% по сравнению с показателями аналогичного периода в 2020 году, напоминает RT.
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