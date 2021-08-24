Акции «Газпрома» впервые с 2008 года превысили отметку в 300 рублей за бумагу

Стоимость акций компании «Газпром» выросла на 1,11% и достигала 301 рубля за бумагу на 10:23 мск. Об этои свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Цена одной обыкновенной акции стала максимальной с лета 2008 года.

Однако уже к 10:30 рост акций замедлился, стоимость бумаги оставалась на уровне 299,5 рубля.

По состоянию на 11:20 мск стоимость акции «Газпрома» составляла 298,89 рубля.

Ранее стало известно, что в первом полугодии нынешнего года «Газпром» увеличил поставки газа в Западную Европу на 28,52% по сравнению с показателями аналогичного периода в 2020 году, напоминает RT.

