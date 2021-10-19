Агрегаторы такси начали вводить сервисный сбор для пользователей

Агрегатор такси «Ситимобил» сообщил о внедрении сервисного сбора с каждого заказа в размере от 1 до 4,5 рубля. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу компании.

Как отметили в «Ситимобиле», сервисный сбор — необходимое решение в условиях роста нагрузки на инфраструктуру. При этом агрегатор решил ввести фиксированную сумму сбора, чтобы уменьшить его размер. Средства будут направлены на развитие сервиса и не скажутся на доходах водителей. Агрегатор отметил, что подобный сбор есть и у других сервисов заказа такси: Lyft, Uber, «Яндекс Go», сообщает Ura.ru.

Тем не менее в «Яндекс.Такси» сообщили «Коммерсанту», что сервисного сбора с пользователей у них нет. Сервис взимает в среднем 20% стоимости каждого заказа с таксопарков за программное обеспечение.

Ранее сервисный сбор ввели сервисы доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Так, «Яндекс» взимает 29 рублей за заказ, Delivery Club — от 1 до 29 рублей, пишет РИА ФАН.

