Агаларов сообщил о возможном выходе Crocus Group на биржу

Группа компаний Crocus Croup рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO). Об этом заявил президент холдинга Араз Агаларов в интервью РБК.

По словам бизнесмена, окончательное решение может быть принято в ближайшие год-два. Пока не известно, сколько акций Crocus Croup может быть предложено в рамках IPO. Агаларов подчеркнул, что компания «смотрит предложения от разных банков и инвестиционных компаний». О каких именно организациях идет речь, не уточняется.

Также предприниматель отметил, что «не стоит вопрос» о минимальной оценке компании.

«Для того чтобы люди видели, во что они вкладывают деньги, они должны понимать результат и рост стоимости акций. За эти деньги надо что-то построить»,— пояснил Агаларов.

Crocus Group — крупный подрядчик и владелец коммерческой недвижимости. По оценкам Forbes, доход от ее аренды составляет $240 млн, выручка за прошлый год — 55,5 млрд рублей.

