Агаларов сообщил о возможном выходе Crocus Group на биржу
Группа компаний Crocus Croup рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO). Об этом заявил президент холдинга Араз Агаларов в интервью РБК.
По словам бизнесмена, окончательное решение может быть принято в ближайшие год-два. Пока не известно, сколько акций Crocus Croup может быть предложено в рамках IPO. Агаларов подчеркнул, что компания «смотрит предложения от разных банков и инвестиционных компаний». О каких именно организациях идет речь, не уточняется.
Также предприниматель отметил, что «не стоит вопрос» о минимальной оценке компании.
«Для того чтобы люди видели, во что они вкладывают деньги, они должны понимать результат и рост стоимости акций. За эти деньги надо что-то построить»,— пояснил Агаларов.
Crocus Group — крупный подрядчик и владелец коммерческой недвижимости. По оценкам Forbes, доход от ее аренды составляет $240 млн, выручка за прошлый год — 55,5 млрд рублей.
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