Индекс МосБиржи обновил исторический максимум
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Вечером в среду, 1 сентября на момент написания заметки он превысил 3955 пункта. Рекордное значение одного из основных российских фондовых индикаторов достигнуто на фоне благоприятной внешней биржевой конъюнктуры.
Большинство так называемых «голубых фишек» на Московской бирже прибавили в пределах 3,5%. Лидерами роста стали акции ПАО «КуйбышевАзот» (+12,27%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (+8,73), ГК «Петропавловск» (+5,53%), «Интер РАО» (+3,95%), «Русала» (+3,2%), «НОВАТЭКа» (+2,98%), АФК «Система» (+2,1%), «Газпрома» (+1,56%), «Магнитогорского металлургического комбината» (+1,49%).
Индекс РТС в ходе торгов на Мосбирже превысил сегодня 1700 пунктов - впервые с марта 2012 года. По данным на 17:20 он составлял 1706,29 пункта.
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