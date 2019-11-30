Заслуженный пилот указал уязвимость упавшего около Новороссийска вертолета Robinson R66

Юрий Сытник объяснил, почему боится управлять вертолетами.

«Сам на вертолетах не летаю – боюсь их как огня. Для меня как пилота самолета привычно и безопасно опираться на крыло, которое меня всегда выручает. А летать на лопастях – для меня как для летчика это страшно и опасно. Иногда, конечно. летаю, но чувствую себя неуютно и некомфортно», - признался эксперт.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко рассказал в эфире НСН о причинах крушения вертолета Ка-52 в Сирии.

