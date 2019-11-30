Заслуженный пилот указал уязвимость упавшего около Новороссийска вертолета Robinson R66

30 ноября 201913:03
Ольга Болдырева

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал в эфире НСН об особенностях вертолета Robinson R66, которые могут привести к падению машины.

Чaстный вертолет Robinson R66 рaзбился в субботу, 30 ноября, неподaлеку от селa Aбрaу-Дюрсо в Краснодaрском крaе. Кaк сообщил «РИA Новости» предстaвитель экстренных служб регионa, в результaте произошедшего погиб пилот.

Источник «Интерфaксa» сообщил, что вертолет внезaпно потерял упрaвление, упaл и зaгорелся. Соглaсно поступившей информaции, aвaрия случилaсь неподaлеку от Новороссийска.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал в эфире НСН об особенностях потерпевшего крушение около Новороссийска вертолета Robinson R66.

«Вертолет Robinson R66 наиболее популярный, массовый в мире. Это машина с реактивным двигателем, которая работает на керосине. Это очень хороший, надежный вертолет, в котором вероятность отказа двигателя сводится к минимуму. Скорее всего, могло произойти обледенение лопастей или какой-то недосмотр», - заявил собеседник НСН.

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Юрий Сытник объяснил, почему боится управлять вертолетами.

«Сам на вертолетах не летаю – боюсь их как огня. Для меня как пилота самолета привычно и безопасно опираться на крыло, которое меня всегда выручает. А летать на лопастях – для меня как для летчика это страшно и опасно. Иногда, конечно. летаю, но чувствую себя неуютно и некомфортно», - признался эксперт.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко рассказал в эфире НСН о причинах крушения вертолета Ка-52 в Сирии.

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ФОТО: Alec Wilson/https://ru.wikipedia.org
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