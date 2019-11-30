Заслуженный пилот указал уязвимость упавшего около Новороссийска вертолета Robinson R66
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал в эфире НСН об особенностях вертолета Robinson R66, которые могут привести к падению машины.
Чaстный вертолет Robinson R66 рaзбился в субботу, 30 ноября, неподaлеку от селa Aбрaу-Дюрсо в Краснодaрском крaе. Кaк сообщил «РИA Новости» предстaвитель экстренных служб регионa, в результaте произошедшего погиб пилот.
Источник «Интерфaксa» сообщил, что вертолет внезaпно потерял упрaвление, упaл и зaгорелся. Соглaсно поступившей информaции, aвaрия случилaсь неподaлеку от Новороссийска.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал в эфире НСН об особенностях потерпевшего крушение около Новороссийска вертолета Robinson R66.
«Вертолет Robinson R66 наиболее популярный, массовый в мире. Это машина с реактивным двигателем, которая работает на керосине. Это очень хороший, надежный вертолет, в котором вероятность отказа двигателя сводится к минимуму. Скорее всего, могло произойти обледенение лопастей или какой-то недосмотр», - заявил собеседник НСН.
Юрий Сытник объяснил, почему боится управлять вертолетами.
«Сам на вертолетах не летаю – боюсь их как огня. Для меня как пилота самолета привычно и безопасно опираться на крыло, которое меня всегда выручает. А летать на лопастях – для меня как для летчика это страшно и опасно. Иногда, конечно. летаю, но чувствую себя неуютно и некомфортно», - признался эксперт.
Ранее заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко рассказал в эфире НСН о причинах крушения вертолета Ка-52 в Сирии.
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