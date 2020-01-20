Заслуженный летчик: Дождь – не повод для отказа сажать самолет!

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН заверил, что все необходимые меры предосторожности при посадке в неблагоприятные погодные условия уже предусмотрены в летных документах, как в международных, так и в российских. Он предложил разобрать их более детально - для ливня и обычного дождя.

«Дождь (не ливень!) ни в коей мере не является поводом не производить посадку на данном аэродроме. Но посадка в условиях осадков предполагает от командиров кораблей обученности и знания нюансов. Нюансов тоже очень многое, которые необходимо знать. Также и пользование электронными средствами обогрева крыла, стабилизаторами, фарами. Но ливневые осадки выведены в этих регламентах в отдельную строку. Там сказано, что в условиях ливневых осадков посадка запрещена. Выдумывать здесь что-либо нет необходимости», - заключил он.

Напомним, во время посадки самолёта Boeing 737 в Сочи 1 сентября действовало штормовое предупреждение. Диспетчер оповестил об этом пилотов заранее. В результате жёсткой посадки воздушного судна пострадали 18 человек, среди них были дети. Погиб в результате аварии сотрудник аэропорта, у него не выдержало сердце. Пассажир сгоревшего «Воеing» рейса UT579 Москва — Сочи Алексей Бушняк в эфире НСН заявил, что большинство травм пассажирами судна было получено при эвакуации, которая происходила стихийно, без должной помощи экипажа самолёта.

