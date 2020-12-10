Запуск с космодрома «Восточный» состоится 18 декабря
10 декабря 202020:44
Запуск ракеты «Союз-2» с космодрома «Восточный» состоится 18 декабря. Об этом в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Запуск станет единственным в текущем году. Ракета будет запущена со спутниками компании OneWeb.
Как уточняет РИА Новости, контракт на запуски был подписан в 2015 году. До 2020 года было выполнено три пуска. В текущем году в связи с банкротством компании и пандемией запуски были перенесены.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- «Система‑112» в Подмосковье начнёт работу через мессенджеры
- Москва примет ответные меры на высылку дипломатов из Нидерландов
- Названо самое опасное время для покупок к новогоднему столу
- Терапевт рассказал о самых вредных для здоровья новогодних традициях
- Новый хлебокомбинат в Подольске организовал около 300 рабочих мест
10 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru