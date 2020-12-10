Запуск с космодрома «Восточный» состоится 18 декабря

Запуск ракеты «Союз-2» с космодрома «Восточный» состоится 18 декабря. Об этом в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Запуск станет единственным в текущем году. Ракета будет запущена со спутниками компании OneWeb.

Как уточняет РИА Новости, контракт на запуски был подписан в 2015 году. До 2020 года было выполнено три пуска. В текущем году в связи с банкротством компании и пандемией запуски были перенесены.



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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Космодром Восточный
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