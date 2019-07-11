Авиация и космос

Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ обернулся неудачей. Видео

11 июля08:02

Во время запуска ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 возникла авария. Об этом сообщила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.

Спустя две минуты после старта из-за смещения траектории полета произошла потеря миссии. На опубликованном на YouTube-канале SciNews видно, как ракета стала падать, передает Газета.ру.

Как отмечает РИА ФАН, запуск был произведен с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

Напомним, что разработкой легкой одноразовой ракеты-носителя Vega с 1998 года совместно занимались Европейское и итальянское космические агентства. Стоит отметить, что это был первый неудачный запуск ракеты данного класса.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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