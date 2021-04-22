Заправщик Ил-78 готовится аварийно сесть в Жуковском

Самолет-заправщик Ил-78 собирается совершить аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщают экстренные службы. По предварительным данным, у лайнера не убирается одна из стоек шасси.

На борту самолёта находятся 16 человек. Как уточняет ТАСС, речь идёт о носовой стойке. Для опытного пилота такая ситуация не представляет неразрешимую проблему.

Ил-78 — самолёт-заправщик, созданный в СССР. Он разработан на базе Ил-76МД и предназначен для дозаправки в воздухе военных машин. В настоящее время это единственный специализированный тип самолётов-топливозаправщиков на вооружении ВВС России

