Авиация и космос

Зафиксирован рост цен на авиатопливо

29 мая20:48

Федеральная антимонопольная служба отмечает определенный рост стоимости авиатоплива, сообщил ТАСС замглавы ведомства Сергей Пузыревский.

В 2019 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через увеличение объема возмещения по акцизам.

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ФОТО: Самолет президента РФ
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