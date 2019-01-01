Зафиксирован рост цен на авиатопливо

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Федеральная антимонопольная служба отмечает определенный рост стоимости авиатоплива, сообщил ТАСС замглавы ведомства Сергей Пузыревский. В 2019 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через увеличение объема возмещения по акцизам.

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