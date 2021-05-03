Воздушные парады пройдут в четырех городах ЦВО
Воздушные парады в День Победы пройдут в Новосибирске, Кызыле, Самаре и Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
В параде над Новосибирском примут участие вертолеты Ми-24, Ми-8 и истребители Миг-31БМ. В Кызыле в парадном строю пролетят вертолеты Ми-8 и самолет Ан-26.
В небе над Самарой пролетят вертолеты Ми-2, бомбардировщики Су-34 и истребители МиГ-31БМ, а в параде в Екатеринбурге примут участие вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-24 и самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134, Су-24МР, Су-34 и МиГ-31БМ.
Всего в воздушных парадах поучаствуют 16 самолетов и 13 вертолетов. Они взлетят с семи аэродромов в шести регионах ЦВО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 697 / сут.
Умерли
111 тыс.+342 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+7 339 / сут.
- Воздушные парады пройдут в четырех городах ЦВО
- В Японии произошло землетрясения магнитудой 5,8 баллов
- Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в изучении космоса
- Японский медик посоветовал упражнения против старения в молодом возрасте
- В Курганской области увеличили вознаграждение за информацию о поджигателях лесов
- В Киргизии заявили о 183 пострадавших в конфликте с Таджикистаном
- В США не исключили возможность бойкотировать Олимпиаду в Пекине
- В республике Бангладеш 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей
- Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы
- Глава ДНР рассказал о готовности встретиться с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru