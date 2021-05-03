Воздушные парады пройдут в четырех городах ЦВО

В небе над Самарой пролетят вертолеты Ми-2, бомбардировщики Су-34 и истребители МиГ-31БМ, а в параде в Екатеринбурге примут участие вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-24 и самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134, Су-24МР, Су-34 и МиГ-31БМ.

Всего в воздушных парадах поучаствуют 16 самолетов и 13 вертолетов. Они взлетят с семи аэродромов в шести регионах ЦВО.

