Великобритания подала заявку на перелет своего самолёта-разведчика над Россией
Великобритания подала заявку на пролёт над территорией России своего самолёта-разведчика RC-135, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В военном ведомстве заявили, что рассматривают данную акцию «как сознательную провокацию».
«ВКС России поставлена задача не допустить нарушения границы, Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», - заключили в министерстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что британский самолёт-разведчик RC-135 нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, однако действиями экипажа российского МиГ-31 вытеснен за пределы территории РФ, пишут «Известия».
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